Percheziții DIICOT în Satu Mare. Trei bărbați, acuzați că au furat ducați de aur și zeci de mii de euro din Austria

Operațiune amplă a polițiștilor și procurorilor DIICOT în județul Satu Mare, unde trei bărbați sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care furt calificat, trafic de droguri și încălcarea regimului armelor și munițiilor. Anchetatorii susțin că doi dintre suspecți ar fi furat dintr-o locuință din Austria ducați imperiali habsburgi, bani și arme de foc.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, oamenii legii au efectuat șase percheziții domiciliare în județul Satu Mare, într-o acțiune coordonată de DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și ai Serviciului de Investigații Criminale.

Vizate sunt trei persoane cu vârste de 27, 34 și 37 de ani.

Ducați imperiali habsburgi și zeci de mii de euro, descoperiți la percheziții

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat 28.000 de euro, 10.000 de dolari și nouă monede de aur de tip ducați imperiali habsburgi, despre care există suspiciunea că provin din furtul comis în Austria.

Conform anchetatorilor, cei doi suspecți de 34 și 37 de ani ar fi pătruns fără drept, pe 20 mai 2026, într-o locuință de pe teritoriul Austriei, de unde ar fi furat aproximativ 40.000 de euro, monede de aur evaluate la 45.000 de euro, ceasuri în valoare de 20.000 de euro și un seif în care se aflau două arme de foc.

Investigația a fost realizată și cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de la Viena.

Mandate europene de arestare emise de autoritățile austriece

În urma probelor strânse, autoritățile judiciare din Austria au emis mandate europene de arestare pe numele celor doi bărbați acuzați de furtul din locuința aflată pe teritoriul austriac.

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost deja arestat în baza mandatului european, iar pentru suspectul de 34 de ani Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea provizorie.

Anchetă și pentru trafic de droguri de risc și mare risc

Pe lângă acuzațiile legate de furt, anchetatorii DIICOT cercetează doi dintre suspecți și pentru trafic de droguri.

Potrivit procurorilor, bărbatul de 34 de ani ar fi procurat și vândut în mod repetat canabis, substanță cristalină 3-CMC și produse vegetale impregnate cu MDMB-4en-PINACA, în perioada aprilie 2025 - mai 2026.

De asemenea, suspectul de 27 de ani este acuzat că ar fi comercializat droguri de mare risc în municipiul Satu Mare.

La data de 23 mai 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore, iar ulterior Tribunalul Satu Mare a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.