Val de reacții, în frunte cu Patriarhia Română, după ce dexonline a făcut o asociere între „creștin” și „cretin”

Sursă: realitatea.net

O postare recentă a platformei Dexonline a generat reacții puternice în mediul online, după ce în cadrul unei explicații dedicate cuvântului „cretinism” au fost incluse trimiteri etimologice și referințe lingvistice care, în opinia multor utilizatori, creează o asociere problematică între termenii „creștin” și „cretin”.

În postarea publicată pe pagina de Facebook, Dexonline a prezentat definiția cuvântului „cretinism”, iar ulterior a făcut trimitere către un material explicativ găzduit pe blogul „Cum scriem corect”, unde este discutată originea termenului și evoluția sa în diferite limbi.

Reacții critice în spațiul online

Problema semnalată de numeroși utilizatori nu ține de explicația medicală sau lingvistică a termenului, ci de modul în care este prezentată informația și de conexiunile sugerate între „cretin” și „creștin”.

În materialul invocat sunt citate surse lexicografice străine care discută despre posibile evoluții istorice ale cuvântului „cretin”, inclusiv explicații etimologice din franceză și latină. În acest context, apare ideea unei posibile înrudiri lingvistice între termenul asociat astăzi cu o insultă și cuvântul „creștin”, ceea ce a provocat nemulțumiri în rândul unor cititori.

Pentru o parte dintre aceștia, asocierea este considerată nepotrivită, chiar dacă este prezentată în cheie strict lingvistică.

Contextul explicațiilor lingvistice

Materialul distribuit de Dexonline face trimitere la surse precum dicționare internaționale și lucrări de etimologie, unde sunt analizate transformările istorice ale unor termeni și modul în care aceștia au evoluat de-a lungul timpului.

În aceste explicații este menționată ipoteza conform căreia termenul ar fi avut, în anumite regiuni istorice, forme derivate din latină și ar fi suferit modificări fonetice și semantice în timp.

Totuși, în spațiul public, modul în care aceste informații sunt prezentate a fost perceput de o parte dintre utilizatori ca fiind nefericit ales, mai ales în contextul în care termenul „creștin” are o încărcătură religioasă majoră.

Unde se rupe linia dintre lingvistică și ofensă

Textul distribuit face trimitere la explicații etimologice din surse lexicografice străine, unde se discută despre evoluția unor termeni și despre modul în care anumite cuvinte și-au schimbat sensul de-a lungul timpului.

Problema semnalată de mulți cititori nu este analiza lingvistică în sine, ci felul în care aceasta este prezentată și înțeleasă în spațiul public, mai ales în contexte în care se sugerează o apropiere semantică între „creștin” și „cretin”.

Pentru un credincios, această asociere nu este neutră. Nu mai vorbim doar despre fonetică sau evoluție lingvistică, ci despre un cuvânt care definește identitatea spirituală a milioane de oameni, pus lângă un termen folosit astăzi ca insultă.

Reacția purtătorului de cuvât al Patriarhiei

Postarea dexonline a fost taxată dur de Adrian Agachi, purtătorul de cuvât al Patriarhiei Româ,ne. Acesta a scris pe pagina sa de socializare:

„Dexonline ar trebui să ne ofere definiții, nu să jignească suburban credința creștină.

Este inacceptabil ca o pagină media menită să creeze o comunitate educată să ajungă să promoveze astfel de enormități precum cea expusă mai jos.

Dar poate ne vor replica și ei că avem de-a face cu o "ironie fină" și suntem lipsiți de "umor".

Este la modă acum să ataci orice și, când lucrurile se petrec altfel de cum ai anticipat, să spui ridicând din umeri: "am glumit".

Nu spunea bine Bacovia că suntem o "țară tristă, plină de umor"?

Așa se întâmplă când ceea ce ar trebui sa fie cultură și model cultural este înlocuit cu ceea ce place vulgarității, dar nu educă pe nimeni.

Hristos S-a înălțat!”