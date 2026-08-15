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ANM - Şase judeţe, vizate duminică de o atenţionare cod galben de caniculă
Cod galben de caniculă
Publicat15 aug. 2026, 11:12
Sursărealitatea.net
Şase judeţe din vestul ţării sunt vizate duminică de o atenţionare cod galben de caniculă.
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