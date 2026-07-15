Iranul a atacat obiective americane din Golf: lovituri în Bahrain, Kuweit și Iordania

Publicat 15 iul. 2026, 12:24 Sursă Realitatea.Net

Iranul a lansat în noaptea trecută o serie de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor baze militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Oficialii din Teheran au catalogat aceste lovituri drept un „răspuns direct” la operațiunile SUA din ultimele zile. Surse americane au confirmat că apărarea antiaeriană a fost activată în toate cele 3 state, iar unele instalații militare au fost avariate.

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