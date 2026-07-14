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Ucraina, tot mai aproape de un acord strategic cu UE. Producția de armament și dronele, în centrul negocierilor

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 20:48

Uniunea Europeană și Ucraina sunt aproape de încheierea unui parteneriat de amploare în domeniul apărării, evaluat la până la 18 miliarde de euro, care ar putea schimba modul în care cele două părți cooperează în contextul războiului declanșat de Rusia.

Potrivit unui proiect de acord citat de TVP World, documentul prevede dezvoltarea comună a industriei de apărare și intensificarea producției de armament, dar și posibilitatea ca Ucraina să depoziteze drone de atac pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene.

Dacă va fi aprobat, acesta ar reprezenta primul acord de acest tip încheiat între Bruxelles și Kiev de la începutul conflictului, marcând un nou nivel al cooperării militare dintre cele două părți.

Înțelegerea are ca obiectiv consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și integrarea industriei sale de profil în lanțul european de producție militară. Totodată, inițiativa urmărește să contribuie la acoperirea deficitului de sisteme și echipamente de apărare cu care se confruntă Kievul.

Proiectul de acord ar urma să fie prezentat oficial miercuri, iar dacă va fi adoptat, ar putea deschide calea unor investiții de miliarde de euro și unei cooperări militare fără precedent între Uniunea Europeană și Ucraina.

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