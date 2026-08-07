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Incident pe brațul Sulina: o navă de marfă a eșuat la mal. Mai multe ambarcațiuni, lovite

Incident pe brațul Sulina

Incident pe brațul Sulina

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

O navă care transporta bitum, aflată în drum spre Galați, a rămas blocată pe brațul Sulina, în zona localității Gorgova, după ce s-au rupt parâmele de remorcă. Vasul a atins malul drept al canalului și a lovit mai multe ambarcațiuni.

Remorcherul a reușit ulterior să o scoată și să o ducă în rada Tulcea, unde va fi inspectată înainte de a-și continua drumul spre Galați.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, nu a provocat poluare și nu a blocat șenalul navigabil.

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