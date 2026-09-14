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Viktor Orban își mobilizează susținătorii și atacă noua putere de la Budapesta: „Ne așteaptă mult de lucru”

Viktor Orban

Viktor Orban

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 14:33

Viktor Orban își mobilizează susținătorii după înfrângerea electorală și lansează un apel la „rezistență” împotriva actualei puteri de la Budapesta.

Fostul premier ungar susține că țara trece printr-un proces de „recolonizare” și afirmă că dreapta trebuie să se reorganizeze în următoarele șase luni pentru a reveni în prim-planul politic.

Orban acuză noua putere de la Budapesta

Într-o intervenție televizată, Orban a susținut că formațiunea sa a apărat suveranitatea Ungariei în perioada în care s-a aflat la guvernare și a acuzat actualul executiv că renunță la o politică externă independentă.

Fostul premier a criticat apropierea de Bruxelles și a afirmat că noua putere ar fi dispusă să accepte directivele europene pentru a-și consolida poziția. În același timp, el a acuzat guvernul de abandonarea unor direcții de politică externă legate de Statele Unite, China și lumea turcică.

„Trebuie să eliberăm din nou Ungaria”

Orban a prezentat politica dreptei drept o luptă pentru suveranitatea națională și a transmis că va continua această confruntare indiferent dacă se află în opoziție sau revine la guvernare.

„Trebuie să eliberăm din nou Ungaria”, a transmis fostul premier, care le-a cerut susținătorilor să rămână uniți și să se concentreze asupra alegătorilor proprii.

El a recunoscut că rezultatul electoral a reprezentat un eșec pentru tabăra sa și a indicat problemele economice din perioada 2024-2026 drept una dintre principalele cauze.

Atac la adresa noului aparat de stat

Un alt punct central al declarațiilor lui Orban a fost noul Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor. Fostul premier a comparat instituția cu fosta poliție secretă comunistă AVH și a susținut că persoanele implicate în activitatea acesteia ar putea fi trase la răspundere.

Orban a anunțat inclusiv că partidul său va urmări activitatea celor care lucrează în cadrul instituției și că va face publice informații despre aceștia.

Dreapta trebuie să se reorganizeze

Fostul premier le-a cerut reprezentanților dreptei să folosească următoarele șase luni pentru reorganizare și pentru consolidarea relației cu alegătorii.

Orban susține că singura șansă a dreptei de a reveni la putere este unitatea. El a indicat trei principii în jurul cărora tabăra sa ar trebui să se coaguleze: o Ungarie suverană, libertatea individuală și păstrarea tradițiilor naționale.

În același timp, Orban a respins speculațiile privind viitoarea structură a opoziției, argumentând că este prea devreme pentru a fi stabilite formule politice clare.

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