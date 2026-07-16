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Politica· 1 min citire
De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
Toni Neacșu
Publicat16 iul. 2026, 12:34
SursăRealitatea PLUS
Fostul membru CSM, Toni Neacșu spune că Guvernul Bolojan poate să nu declasifice ajutorul oferit Ucrainei pentru că e acoperit de lege. Avocatul a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că legea în România prevede doar niște penalități în acest caz, dar și astea sunt plătite din bani publici, adică din banii noștri.
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