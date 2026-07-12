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Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic: 4.490 de morți și aproape 18.000 de oameni rămași fără adăpost

Cutremur Venezuela

Cutremur Venezuela

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat12 iul. 2026, 23:44
SursăRealitatea.net

Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse în Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 4.490.

Bilanțul răniților a rămas la 16.740, iar 6.462 de persoane au fost salvate, a anunțat duminică președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit datelor prezentate de autorități, 17.907 persoane au rămas fără locuințe în urma seismelor.

Mii de familii au rămas fără adăpost

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lovit capitala Caracas și statul de coastă La Guaira. În urma mișcărilor seismice, 180 de clădiri s-au prăbușit, iar alte câteva sute au fost avariate.

Mii de familii și-au pierdut locuințele și au fost nevoite să se refugieze în tabere temporare amenajate în stadioane, piețe publice și chiar pe trotuare.

Voluntari din Venezuela, dar și din alte țări, au oferit ajutor medical și au distribuit alimente persoanelor afectate. Peste 19.000 de oameni locuiesc în prezent în aceste tabere, potrivit declarațiilor făcute sâmbătă de Jorge Rodriguez.

Venezuela apelează la FMI pentru reconstrucție

Președintele interimar al Venezuelei a anunțat că va fi creat un fond inițial de 200 de milioane de dolari, provenit din resursele Fondului Monetar Internațional. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor distruse.

Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare dispărute. Autoritățile venezuelene nu au prezentat însă până acum o cifră oficială.

Jorge Rodriguez a precizat că operațiunile de căutare vor continua și a respins acuzațiile potrivit cărora autoritățile ar încerca să ascundă bilanțul real al victimelor.

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