Accident mortal pe DN1, în Prahova: un șofer de 53 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit de două camioane

Accident mortal pe DN1, în Prahova
Un șofer în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața, luni dimineață, într-un grav accident rutier produs pe DN1, în județul Prahova. Bărbatul a pătruns pe contrasens, a lovit un camion și o basculantă, apoi s-a răsturnat pe câmp.
Potrivit polițiștilor, șoferul se afla singur în autoturism și circula dinspre Urziceni către Ploiești. Din motive încă neclare, acesta a schimbat brusc direcția de mers și a intrat pe sensul opus de circulație.
Accidentul s-a produs pe un sector de drum drept, fără gropi, iar carosabilul era uscat, nefiind semnalate condiții de polei sau alte probleme care să favorizeze producerea evenimentului rutier.
Unul dintre șoferii camioanelor implicate a declarat că nu a avut timp să evite impactul: „La un moment dat, într-un metru, a virat stânga. Drumul era uscat, în față nu avea nicio mașină. A fost ceva de moment”, a spus acesta.
În urma coliziunii, traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers, formându-se coloane lungi de autovehicule. Testele efectuate de polițiști au arătat că șoferii celor două camioane nu consumaseră alcool. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor producerii accidentului.
