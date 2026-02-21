Zeci de drumuri, blocate din cauza viscolului. A fost emis cod galben, drumarii intervin de urgență - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Vremea rea a pus din nou stăpânire pe toată țara. Mai multe drumuri au fost blocate din cauza ninsorilor și viscolului care a împrăștiat zăpada pe șosele. Meteorologii au emis cod galben pentru 16 județe. Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplăsările care nu reprezintă o urgență.

În Capitală, mai mulți copaci au fost puși la pământ din cauza viscolului puternic și au căzute peste mașinile parcate și peste un gard. Din fericire nu au existat victime.

Viscol în Capitală

Jandarmii au intervenit peste noapte pentru a ajuta 4 persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte după ce au suferit degerături din cauza frigului.

În Capitală a viscolit toată noaptea și traficul a fost îngreunat din cauza vizibilității reduse. Vântul a bătut cu până la 65 de km/h.

Situația în celelalte orașe

În stațiunile de munte, drumarii au acționat toată noaptea cu material antiderapant.

La Buzău sunt restricții de circulație până la limita cu județul Ialomița din cauza viscolului care împrăștie zăpada pe șosea.

Drumul spre Rânca și Obârșia Lotrului a fost blocat total din cauza zăpazii. S-a intervenit cu utilaje speciale pentru ca cei care locuiesc în zonă să poată ieși cu mașinile.

Situația în Călărași și Giurgiu

„Situație drumuri județ Călărași ora 8.30

Închise:

DN 3 București - Călărași;

DJ201B Lehliu Gară - Sălcioara

DJ 403 - Luica - Mănăstirea

DJ 402 - Nana - Fundulea

DJ301 Budesti - Fundeni

DN 41, DN 4, DN 31 se circulă în condiții de iarnă, zăpadă viscolită pe carosabil.



Blocate:

DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei

DJ 301 Belciugatele - Măriuca

DJ 303 Sărulesti - Săndulița

DJ 402 Fundulea - Solacolu

DJ 403 Luica - Mănăstirea

Restricționate circulației autovehicule >7,5t:

DN 3A Lehliu-Gară - Drajna

DN 4 Frumușani - Oltenița”, a transmis IPJ Călărași printr-un comunicat.

„Drumuri cu trafic închis din cauza condițiilor meteo

- DJ 412B- între localitățile Neajlovu și Podul Ilfovățului;

- DJ 503 Oncești- Toporu;

- DJ 504 de la ieșirea localității Putineiu către județul Teleorman.

Structurile Ministerul Afacerilor Interne sunt pregătite, la nivelul județului Giurgiu și acționează în sistem integrat pentru soluționarea operativă a oricăror solicitări venite din partea cetățenilor.

Rugăm participanții la trafic să respecte restricțiile instituite, să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să se informeze permanent din surse oficiale cu privire la evoluția situației.”, a transmis IPJ Giurgiu printr-un comunicat.

Recomandările autorităților

Cetățenii sunt sfătuiți de autorități să evite orice deplasare care nu este absolut necesară, iar bătrânii, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale să rămână la adăpost.