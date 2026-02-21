România sub zăpezi. Intervenții de urgență în 7 județe pentru salvarea persoanelor înzăpezite și refacerea rețelei electrice

Sursă: realitatea.net

Viscolul a pus stăpânire pe sudul țării și Capitală: pompierii și drumarii intervin de urgență în șapte județe și în București pentru a elibera zeci de mașini captive în troiene. În timp ce drumurile sunt blocate de ninsoarea viscolită, mii de locuitori au rămas în întuneric din cauza avariilor majore la rețeaua electrică.

Sudul și estul României se confruntă cu efectele severe ale unui episod de vreme extremă.

Potrivit ultimelor raportări transmise de IGSU, intervențiile sunt în plină desfășurare în 16 localități din șapte județe (Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Ialomița, Ilfov, Prahova) și în municipiul București.

Operațiuni de salvare în condiții extreme

Situația cea mai critică se înregistrează pe carosabil, unde 46 de autovehicule, în care se aflau aproximativ 75 de persoane, au rămas blocate sub nămeți. Printre cazurile prioritare s-a numărat un sugar în vârstă de doar 10 luni, care a necesitat asistență medicală de urgență, fiind transportat conștient la spital.

Tensiunea a fost maximă și pe DN 2C, între localitățile Călțuna și Albești, unde două ambulanțe private care transportau opt pacienți dializați au fost imobilizate de zăpadă. Din fericire, intervenția promptă a echipajelor de la Drumuri Naționale a permis deblocarea acestora și continuarea traseului către unitățile medicale.

Mii de români în beznă și blocaje în transporturi

Impactul fenomenelor meteo s-a resimțit puternic și în rețeaua de utilități. Peste 1.200 de consumatori din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Tulcea și Teleorman au rămas fără energie electrică în urma avariilor provocate de viscol.

Nici infrastructura de transport nu a scăpat neafectată:

Rutier: Deși circulația a fost reluată pe segmentele A1 (București-Râmnicu Vâlcea) și A7 (Ploiești-Adjud), rămân închise două tronsoane de drum național și 27 de drumuri județene. De asemenea, au fost impuse restricții de tonaj în Călărași, Constanța, Tulcea și Brăila.

Aerian: Pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, traficul este perturbat de închiderea temporară a unei piste din cauza poleiului.

Naval: Manevrele rămân suspendate în porturile Mangalia, Midia și la Bara Sulina, deși activitatea a fost reluată în Portul Constanța.

Recomandări vitale pentru siguranță

Pentru a evita situațiile de risc, IGSU face un apel ferm către cetățeni să manifeste maximă prudență. Înainte de a pleca la drum, este obligatorie consultarea prognozelor meteo și a avertizărilor de trafic. Șoferii sunt sfătuiți să evite zonele sub cod de viscol, să se asigure că vehiculele sunt complet echipate pentru iarnă și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților aflate în teren.