NATO, despre drona prăbușită în România: Indiciile duc către Rusia

Publicat 16 aug. 2026, 12:31 Actualizat 16 aug. 2026, 12:33 Sursă Realitatea.Net

NATO reacționează oficial după incidentul aerian recent din România: aparatul de zbor doborât de forțele de apărare în spațiul aerian național este, cel mai probabil, o dronă rusească. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Aliat pentru Operații, colonelul american Martin O'Donnell.

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