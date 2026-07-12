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Politica· 1 min citire
Consultări decisive la Cotroceni: Nicușor Dan îi primește pe liderii partidelor luni, la ora 9.00
Consultări Cotroceni/ Arhivă foto Inquam Photos
Publicat12 iul. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan îi aduce din nou la masa discuțiilor pe liderii partidelor, mâine, la ora 9.00, într-o rundă de consultări care poate decide viitorul Guvern. Negocierile vor fi destul de rapide și asta pentru că Nicușor Dan va trebui să plece la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina.
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