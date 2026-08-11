CNE Cernavodă pregătește oprirea controlată a Unității 2, din cauza debitului scăzut al Dunării

Publicat 11 aug. 2026, 11:53 Actualizat 11 aug. 2026, 11:55 Sursă realitatea.net

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, în contextul debitului foarte redus al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

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