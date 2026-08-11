CNE Cernavodă pregătește oprirea controlată a Unității 2, din cauza debitului scăzut al Dunării

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, în contextul debitului foarte redus al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.
UPDATE - Cernavodă pregătește oprirea controlată a Unității 2, din cauza debitului scăzut al Dunării
Reprezentanții autorităților subliniază că este vorba despre măsuri uzuale și preventive, aplicate pentru funcționarea în siguranță a unei unități nucleare. Procedurile nu indică producerea vreunui incident la centrala de la Cernavodă, ci reprezintă pregătiri tehnice realizate atunci când parametrii de operare pot impune oprirea controlată a reactorului.
Dacă prognozele privind debitul Dunării vor rămâne nefavorabile, oprirea controlată a Unității 2 ar urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni, conform unui comunicat al Ministerului Energiei.
Ministerul Energiei pregătește compensarea producției pierdute
Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit între timp măsuri pentru compensarea energiei care nu va mai fi livrată în sistem de Unitatea 2 și pentru păstrarea echilibrului în Sistemul Electroenergetic Național.
Deficitul de producție va putea fi acoperit prin importuri din sistemele energetice regionale și europene, dar și prin mobilizarea unor capacități suplimentare interne. Grupul energetic Rovinari 4, aparținând Complexului Energetic Oltenia, va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului energetic național.
Rovinari 4 va fi scos din rezervă, iar Hidroelectrica va suplimenta producția
Totodată, Hidroelectrica va utiliza capacitatea suplimentară de producție disponibilă, în limitele tehnice și în funcție de resursa de apă existentă.
Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent nivelul producției, consumului, rezervelor și posibilitățile de schimb transfrontalier. Măsurile vor fi aplicate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului.
Limitarea etapizată a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, reprezintă ultima variantă luată în calcul. Aceasta ar putea fi activată numai dacă situația din Sistemul Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte soluții nu vor acoperi necesarul. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism.
Nuclearelectrica ia în calcul oprirea în 48 de ore a Reactorului 2 de la Cernavodă, pe fondul scăderii nivelului Dunării
ȘTIRE INIȚIALĂ
Rîndașu a transmis că în acest moment debitul Dunării se află la minim, și anume 1370 ms/secundă la intrarea în țară. Precedentul minim a fost de 1400 ms/secundă.
Debitele Dunării, la un nivel critic la Cernavodă
„Este inevitabil ca, din nefericire, în următoarele zile să se închidă centrala. Perioada de minim durează o săptămână la intrarea în țară, iar până ajunge la Cernavodă mai trece încă o săptămână. Deci aproximativ două săptămâni nu va exista nivelul necesar”, a declarat Sorin Rîndașu la un post TV.
Potrivit acestuia, situația hidrologică este agravată de prognoza meteo nefavorabilă. „În următoarele cinci zile nu plouă deloc în tot bazinul Dunării. Pur și simplu nu sunt precipitații pe întreg bazinul fluviului”, a adăugat reprezentantul Apelor Române.
Lipsa ploilor în bazinul Dunării poate prelungi perioada de ape mici și poate afecta nivelul fluviului la Cernavodă, unde centrala nucleară utilizează apa Dunării în procesul tehnologic de răcire.