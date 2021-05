Consultantul politic, Miron Mitrea, a vorbit în această seară, la emisiunea „Culisele puterii”, de la Realitatea PLUS, despre anunțul făcut astăzi de premierul Florin Cîțu privind candidatura sa la șefia PNL contra lui Ludovic Orban. Cum va fi guvernată țara în viitorii 4 ani, cine va ajunge la Cotroceni, dar și care sunt mizele candidaturii lui Cîțu sunt doar câteva dintre subiectele anlizate de Mitrea.

Cu acest prilej, Miron Mitrea a declarat că: „Mi-a plăcut Cîțu dacă vorbim de impresia artistică. Si-a lansat candidatura pe modelul USR. Cam putin 40 de sustinatori daca vrei sa rupi gura lumii, dar e bine si asa. Ludovic Orban, cam neinspirat. Mi s-a parut un Citu caruia i s-au facut bine temele si un Orban, surprins, speriat.

Orice om cu oarecare experienta in politica ar spune ca a luat-o razna – e prim-ministru, alegerile vor fi in septembrie. Nu are nicio logica. Ori sunt foarte slabi cei care il consiliaza politic, ori nu stiu. E la inceput si sfarsit de cariera politica (Citu). Iesirea lui atat de devreme in campanie nu se motiveaza. El, ca prim minstru in functie, doar s-a oferit celor din partid sa il santajeze. Orice om care stie un pic de politica ar fi amanant anuntul pana la inceputul lui septembrie, cel devreme inceput de august, pentru ca el s-a fragilzat. Toti vor veni sa ii ceara functii, bani. Plus ca el devine o tinta”.

Consultantul politic a apreciat ca momentul in care Citu a facut anuntul nu este deloc prielnic si din cauza faptului ca Romania e intr-o pozitie economica delicata. „E total nepotrivit momentul pentru ca toata tara se uita la PNRR, se vorbeste de ce este in spatele lui, pensii, salarii (…). E total nemotivat. Ori este foarte, foarte slab si nu a mai avut rabdare, ori, de fapt, el deschide drumul pentru altcineva. A fost aruncat in lupta cu toate riscurile personale pentru el (este foarte vulnerabil si politic si economic). Exista o singura situatie in acre are logica: cei care trag sforile au hotarat sa il atace prin Citu pe Orban si va iesi altcineva sa candideze la congres. El crede ca da, cel care era in poza zilei, dar nu e el viitorul, ci un cetatean mai putin in lumina acestei activitati de alegeri la PNL, dar care va iesi mai tarziu. Am in cap cateva solutii, dar nu pot spune inca.

Potrivit acestuia, fostii PDL-isti, PD-isti strang randurile in jurul lui Citu. „Mai este un risc pe care si l-a asuma. El a creat acuma sanse motiunii de cenzura a PSD. Florin Citu acuma le-a spus adversarilor lui: „Ba, daca vreti sa scapati de mine, dati-ma jos”.

Pică Guvernul condus de Florin Cîțu? Ce spune Miron Mitrea despre șansele moțiunii de cenzură a PSD, dar și „secretele” din spatele PNRR

Potrivit lui Mitrea, Orban nu a pierdut meciul astazi. „Ludovic a reusit sa isi dea si un autogol astazi. Ce treaba avea el sa salute intrarea in competitie?”

Consultantul politic ramane de parere ca premierul a fost aruncat in lupta ca sa il „subrezeasca pe Orban, nu ca sa castige Citu”. In plus de asta, el spune ca Florin Citu isi cumpara postul de presedinte al PNL cu banii romanilor, precizand ca miliardele de la UE devin „arma politica” pentru actualul premier.

Miron Mitrea, despre cazul exploziei de la Arad: „Poliția Română dă dovadă de slăbiciune”. De ce tace ministrul Bode