Legat de PNRR, Miron Mitrea spune ca solutiile trimise la Bruxelles „sunt de pe vremea lui Pazvante Chioru”, referindu-se la proiectele per ansamblu, despre care spune ca sunt invechite, in speta la cele de irigatii, care sunt complet depasite. „Nu au muncit, nu au scris proiecte”, sustine consultantul politic.

„Nu pot sa spun exact de ce fac asa. Premierul Citu, in principal. I-au dat PSD-ului o mutare in plic. PSD-ul nu isi poate permite sa nu marcheze aceasta situatie”, a afirmat Mron Mitrea, la Realitatea PLUS, referindu-se la motiunea de cenzura anuntata de social-democrati.

Cat priveste pozitia AUR, Mitrea spune ca partidul condus de George Simion „face jocuri de partid batran invatat la rele”.

„Nu sunt sigur ca nu va trece motiunea de cenzura. Poate sa treaca. Poate sa vina Orban. El castiga congresul urmator indiferent de ce face Citu, daca nu apare un dosar. Daca apare un dosar, el va fi scos din joc. Sa nu credem ca odata cu disparitia statului paralel aceste metode vor fi scoase din joc (…)”, a declarat Miron Mitrea, in emsiunea „Culisele puterii”, din aceasta seara, de la Realitatea PLUS.

Consultantul politic a spus si ca PSD si AUR ar putea face la un moment dat o alianta pentru rasturnarea puterii. In acest context, el a vorbit despre dosarul lui Dan Barna, lider al USR, de la DNA, spunand ca vicepremierul este „pus la colt de noul dosar”, dar si despre faptul ca Dacian Ciolos nu mai este sigur de sefia PLUS. Avand in vedere toata aceasta situatie delicata din interiorul USR PLUS, spune Mitrea, se prefigureaza ipoteza ca urmatorul sef al aliantei sa fie Dragos Tudorache.

Revenind la PNRR, Miron Mitrea a spus: „Noi am fost invatati ca guvernele sa vorbeasca, uneori mascand adevarul. Guvernul asta este maximum de obscuritate: Nu vrea sa spuna nimic pentru ca el ne indatoreaza pe toti. Nu vad de ce Romania ia cele 16 miliarde de euro. Daca iei cele 16 miliarde, baietii astia ne baga in gard. Foarte putine tari acceseaza partea de imprumuturi. Ele merg doar pe granturi. Daca as avea un cuvant de spus, nu as apela la imprumuturi, nu as lua niciun euro.

El a aratat ca rolul FMI in toata aceasta poveste este cel al unui „medic chirurg”, mai exact sa se asigure „ca pastram echilibrul economic”.

„Repetentul saptamnii” este Lucian Bode pentru lispa sa de reactie legata de cazul de la Arad, iar George Simion este „premeiantul saptamanii” pentru atacul la Florin Citu, a mai spus Miron Mitrea.