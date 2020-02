Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a prezentat azi, în cadrul unei conferințe de presă, principalele priorități de investiții pentru acest an.

Bugetul total al municipiu este de 329.003.416 lei, mai mare cu 100 milioane lei față de 2019. Cel mai mare buget de investiții din ultimii 10 ani: din 2016 de la 32 la 112 milioane lei.

”Guvernul, în sfârșit a ascultat doleanțele municipiilor și a asumat ca să plătească 50% din indemnizațiile persoanelor cu handicap și majorarea cotelor pe impozit de venit. Este un lucru îmbucurător. Astfel, bugetul total este de 329 milioane de lei, din care putem să cheltuim pentru dezvoltare 112 milioane de lei, de cinci ori mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă că nu numai proiectele de investiții, obiectivele de investiții pe care le finanțăm din bugetul local vor fi implementate în acest an, ci vor prinde contur și toate poiectele noastre sau principalele noastre proiecte care vor fi finanțate din fonduri europene, respectiv am făcut alocații și pentru podul peste râul Someș, amplasament strada Ștrandului, obiectiv de investiții pe care dorim să-l începem în acest an. Deci, vor fi investiții foarte mari și chiar în acest an nu putem să fim pesimiști”, a spus Kereskenyi Gabor.

”Continuăm dezvoltarea orașului, în fiecare domeniu”, susține Kereskenyi.

Astfel, la Infrastructură rutieră – străzi și trotuare (alocare: 23.550.000 lei)

REABILITARE CAROSABIL + TROTUARE:

• B-dul Octavian Goga

• intersecția Burdea (carosabil)

• str. Ambudului

• str. Dorna

• str. Codrului

• str. Cibinului

• str. Șantierului

• str. Vânătorilor

• str. Muncitorilor

• str. Jocului

• str. Universului

• Zona Ozana

REABILITARE CAROSABIL + TROTUARE:

• str. Iuliu Coroianu

• str. Eroii Revoluției

• str. Banat

• str. Andrei Mureșanu

• str. Bujorului (între str. Petőfi și str. M. Deportați)

• str. Ialomiței

• str. Zorilor

• str. Ștefan cel Mare

• str. Ady Endre

CAROSABIL:

• str. Botizului

• str. Ion Vidu

• Drumul Careiului (spate blocuri)

• str. Amațiului

• Bld. Cloșca (între Rosetti și Gara Ferăstrău)

• str. Martirilor Deportați

PARCĂRI:

• str. Ipotești (parcare)

• zona Brâncoveanu (parcări)

• str. Traian (spate blocuri)

• str. Cetății (spate blocuri)

TROTUARE:

• str. Argeșului (între Teilor și Axente Sever)

• str. Chendi (între Teilor și Lazarului)

• str. Constantin Brâncuși

• str. Gavril Lazăr (între Bujorului și Diana)

• str. Zutphen (între Turturelelor și Gabriel Georgescu)

• str. Dsida Jenő

• str. Dragoș Vodă

• str. Rândunelelor

• str. Barbu Ștefănescu Delavrancea

• str. I. Slavici (între Banat și Coșbuc)

• str. N. Bălcescu

• aleea Augustin Ferențiu

• str. Vulturului

PAVAJ:

• str. Al Ioan Cuza

• P-ța Anghel Saligny

Iluminat public: dezvoltare și trecere pe sisteme LED în mai multe zone:

• B-dul Unirii

• str. Ady Endre

• str. Ștefan cel Mare

• B-dul Transilvania

• B-dul Cloșca

• B-dul Lucian Blaga

Extindere iluminat public în parcări:

• Micro 17

• Carpați I

• Carpați II

Extindere iluminat public:

• zona Oituz

• zona Prahovei

• zona Milcov

Alte lucrări edilitar-gospodărești:

• Finalizarea construcției a 3 parcări în Micro 17

• Proiect tehnic pentru alte 11 cvartale de parcări

• Extinderea rețelei electrice str. Gorunului–Pădurea Noroieni

• Reabilitarea tronsonului Alecu Russo–Mierlei–Socului–Viilor

• Amplasarea stațiilor de reîncărcare pentru mașini electrice

• Reabilitarea pasajului pietonal peste B-dul Transilvania

• Extindere rețele apă/canalizare, zona Dara-Diana

Confort urban:

• Sume mai mari pentru zone verzi

• Continuăm plantarea arborilor

• 1,5 milioane lei pentru mobilier urban

Investiții din fonduri europene la care va începe execuția:

• Reabilitare Centru Nou

• Reabilitare Centru Vechi

• Reabilitare zona degradată Lacul Cubic

• Infrastructura de transport: construire terminal, 11 autobuze,

sistem de management al traficului

• Reabilitare 3 unități de învățământ

• Reabilitări termice de clădiri rezidențiale: 5 blocuri

• Înființare centrul pentru vârstnici

Investiții din buget propriu:

• Al treilea pod peste râul Someș (finanțare parțială din PNDL II)

• Reabilitare bază sportivă (str. 24 Ianuarie)

• Reabilitare unitate învățământ (str. Wolfenbüttel 6–8)

Proiecte pentru viitor:în faza de documentații

• Alocare (2.000.000 lei) pentru realizarea studiilor de fezabilitate la proiectele de reabilitare a fațadelor și a acoperișurilor la 12 clădiri din zona centrală.

• Încurajăm reabilitarea clădirilor din centrul orașului!

• Piste de bicicliști: cele cuprinse în proiecte europene și pista spre Dara

• Proiectarea celor 2 parcări etajate:str. Decebal și str. Mihail Kogălniceanu

• P.U.Z. pentru proiectul Centrului Vechi, finalizare P.U.G.

• Proiectarea lărgirii Bulevardului Lucian Blaga

• Prelungirea străzii Diana: descongestionarea zonei Bujorului

• Stația de reîncărcare pentru vehicule electrice

• Întocmirea documentațiilor pentru reabilitare termică a 11 blocuri

• Modernizare str. Dorobanților

Educație și tineret: Am alocat cea mai mare sumă din ultimii ani: 19.551.500 lei

• Centrale termice la unități de învățământ

• Sisteme de detecție și alarmare incendiu la unități de învățământ

• Dotări pentru a sprijini activitatea educațională

• Construcțuia a 2 creșe cu o capacitate de 60 de locuri, pe fiecare mal al Someșului

• Burse majorate cu 215%

• Alocări de la 698.283 lei la 1.500.000 lei