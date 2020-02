Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat duminică, într-o conferință de presă, că deși în Europa au apărut cazuri de pacienți infectați cu virusul din China, „niciun stat din jurul Romaniei nu are cazuri confirmate de infectie cu coronavirus”.

La nivel national, Institutul Matei Bals are capacitatea de a diagnostica orice caz suspect de coronavirus si incepand de luni alte doua institute din Iasi si Cluj vor putea si ele să depisteze eventuale cazuri de coronavirus. De asemenea, se vor cumpara in regim de urgenta echipamente individuale de protectie, camere de izolare, seturi de suport cardio-respirator, substante pentru dezinfectare, filtre.

Ministrul a adaugat ca rata mortalitatii in cazul infectiei cu coronavirus este cuprins intre 2%-4%, cu mult mai mica decat rata mortalitatii in cazul epidemiei de Gripa tip A (H1N1) cu care s-a confruntat Romania. Suntem departe de ce am trecut in anii anteriori”, a indicat Costache.

Numărul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit în China a ajuns sâmbătă la 304. Numărul total de cazuri de infecție cu acest virus a ajuns la 14.380. La nivel mondial, peste 20 de țări au raportat peste 130 de cazuri de infecție cu acest virus. Până în prezent, toate decesele cauzate de noul tip de coronavirus au avut loc în China.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat joi că virusul reprezintă o urgenţă de nivel global. OMS defineşte drept „urgenţă de sănătate publică de interes internaţional” un „eveniment extraordinar” care este „grav, neobişnuit şi neaşteptat”.