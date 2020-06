În ultimele trei luni mediul teatral a fost unul dintre cele mai afectate de pandemia de Covid-19.

Restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului au zguduit puternic activitatea Teatrului de Nord încă din luna martie, începând cu suspendarea spectacolelor pentru copii, a ediției 2020 a Festivalului Tranzit Feszt, programat în perioada 20 – 29 martie, apoi a tuturor spectacolelor din repertoriu și a celor care urmau să aibă premiera în această stagiune.

”La fel ca majoritatea teatrelor din țară am considerat că, în situația frustrantă de a nu putea programa spectacole cu public și de a nu ne putea finaliza proiectele, o miză importantă rămâne contactul cu publicul, fie și online. În această perioadă, Trupa ”Mihai Raicu” a publicat online spectacole din arhivă și o mulțime de video-uri înregistrate de acasă, toate cu mii de vizualizări. Spectacolele postate pe YouTube sunt disponibile în continuare publicului și vor fi actualizate periodic.

Teatrul de Nord a fost, cât a durat starea de urgență, în șomaj tehnic. Senzația că teatrul este închis, că nu putem să muncim și că nu e nevoie de noi a fost îngrozitoare. Doar că ne-am încăpățânat să rămânem în contact cu publicul și comunitatea din care facem parte. Am avut, ca toată lumea, transmisii online de spectacole, mai noi sau mai vechi, cu filmări mai bune sau mai rele. Actorii au făcut filmulețe difuzate pe rețelele de socializare, am produs material video cu povești pentru copii, lecturi pentru adolescenți, etc. Practic ne-am mutat și noi in online. (Ovidiu Caița)

Revenirea în offline, redeschiderea teatrului este în continuare incertă, deocamdată ne bucurăm să vă anunțăm că avem posibilitatea de a juca spectacole în aer liber.

În scurt timp vor fi amplasate două scene, în curtea Muzeului de Artă și în parcul de la Turnul Pompierilor, care vor fi folosite de cele două trupe ale Teatrului de Nord și de Filarmonica ”Dinu Lipatti”, au transmis reprezentanții Teatrului de Nord.

Trupa ”Mihai Raicu” a programat în luna iunie 6 spectacole, pentru copii și adulți, care pot fi jucate în aceste spații și a început repetițiile pentru noi producții adaptate la condițiile actuale. Împreună cu Trupa Harag György pregătim programul ”Teatru sub balcon”, care va duce în cartierele orașului o coproducție bilingvă, un spectacol stradal, popular.

Programul spectacolelor Trupei ”Mihai Raicu” în luna iunie:

Vineri 05 iunie, ora 20.00, Curtea Muzeului de Artă – UN SPECTACOL IMPROVIZAT cu ImproȘtim

Sâmbătă 13 iunie, ora 11.00, Curtea Muzeului de Artă – SCUFIȚA ROȘIE adaptare după Frații Grimm, regia Andrei Mihalache

Sâmbătă 13 iunie, ora 20.00, Curtea Muzeului de Artă – ÎNDRĂGOSTIȚII DIN ANCONA adaptare de Radu Sas-Marinescu după Vajda Katalin, regia Andrei Mihalache

Sâmbătă 20 iunie, ora 11.00, Turnul Pompierilor – PROSTIA OMENEASCĂ: SOACRA CU TREI NURORI adaptare după Ion Creangă şi Anton Pann, regia Andrei Mihalache

Sâmbătă 20 iunie, ora 20.00, Turnul Pompierilor – BANI DIN CER de Ray Cooney, regia Daniel Vulcu

Vineri 26 iunie, ora 11.00, Turnul Pompierilor – SCUFIȚA ROȘIE adaptare după Frații Grimm, regia Andrei Mihalache

Vineri 26 iunie, ora 20.00, Turnul Pompierilor – ÎNDRĂGOSTIȚII DIN ANCONA adaptare de Radu Sas-Marinescu după Vajda Katalin, regia Andrei Mihalache

Programul Trupei Harag György în luna iunie:

Duminică, 7 iunie, ora 11.00 – Curtea Muzeului de Arte – "Masă așează-te", regizor: Nagy Regina, spectacolul Teatrului de Păpuși Brighella

Duminică, 7 iunie, ora 19.00 – Curtea Muzeului de Arte – "Autoportret din amprentă digitală", regizor: Szugyiczky István

Vineri, 12 iunie, ora 19.00 – Curtea Muzeului de Arte – "Arcușul de fier", după Dragomán György, regia: Frumen Gergő

Vineri, 19 iunie, ora 21.00 – Turnul Pompierilor – "Hyppolit, lacheul" de Zágon István – Nóti Károly – Eisemann Mihály, regizor: Bessenyei Gedő István și Bordás Attila

Sâmbătă, 27 iunie, ora 21.00 – Turnul Pompierilor – "Paravariete" de Tasnádi István, regizor: Balázs Attila

Preț bilete: 20 de lei și 10 lei (la spectacolele pentru copii);

Rezervări și bilete: AGENȚIA TEATRALĂ (Casa de bilete), str. Horea nr. 6, telefon: 0261712106;

Program: Luni – Vineri: 10.00 – 17.00, sau cu 2 ore înainte de începerea spectacolului;

”Purtarea măștii de protecție este obligatorie chiar dacă spectacolele vor fi jucate în exterior, iar spectatorilor le va fi măsurată temperatura. Numărul de locuri este limitat, cu distanțare de 2 m între scaune, astfel rezervările sunt importante pentru organizare”