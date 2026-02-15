Victorie dramatică pentru Inter Milano și Cristi Chivu în Derby d'Italia, 3-2 cu Juventus
Victorie dramatică pentru Inter Milano și Cristi Chivu în Derby d'Italia, 3-2 cu Juventus
Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima sa victorie cu Inter Milano în fața unei echipe de top din Serie A, 3-2 cu Juventus Torino, sâmbătă seara, pe San Siro, în Derby d'Italia, desfășurat în etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal.
Antrenorul român Cristian Chivu a obținut prima sa victorie cu Inter Milano în fața unei echipe de top din Serie A, 3-2 cu Juventus Torino, sâmbătă seara, pe San Siro, în Derby d'Italia, desfășurat în etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal.
Inter venea după 14 meciuri în care nu a câștigat în Serie A cu Juventus, AC Milan și Napoli.
Nerazzurri au deschis scorul prin autogolul lui Andrea Cambiaso (17), dar același jucător a restabilit egalitatea (26). Juve a încheiat prima repriză în zece oameni, după eliminarea lui Pierre Kalulu (42).
Liderul a trecut din nou în avantaj pe final, prin golul lui Francesco Pio Esposito (76), dar Manuel Locatelli (83) a egalat pentru ''Bătrâna Doamnă''. Polonezul Piotr Zielinski a adus victoria lui Inter (90), cu un șut din marginea careului.
Inter obține a șasea sa victorie consecutivă în Serie A.
Rezultatele înregistrate în etapa a 25-a din Serie A:
Vineri
Pisa - AC Milan 1-2
Au marcat: Loyola (71), respectiv Loftus-Cheek (39), Modric (85).
Sâmbătă
Como - Fiorentina 1-2
Au marcat: Parisi (77, autogol), respectiv Fagioli (26), Kean (54 - penalty).
Lazio Roma - Atalanta Bergamo 0-2
Au marcat: Ederson Silva (41 - penalty), Zalewski (60).
Inter Milano - Juventus 3-2
Au marcat: Cambiaso (17, autogol), Francesco Esposito (76), Zielinski (90), respectiv Cambiaso (26), Manuel Locatelli (83).
Duminică vor avea loc partidele Udinese - Sassuolo, Cremonese - Genoa, Parma - Verona, Torino - Bologna și Napoli - AS Roma, iar luni se va juca meciul Cagliari - Lecce.
Clasament:
1. Inter Milano 61 puncte (25 jocuri)
2. AC Milan 53 (24)
3. Napoli 49 (24)
4. AS Roma 46 (24)
5. Juventus 46 (25)
6. Atalanta Bergamo 42 (25)
7. Como 41 (24)
Citește și:
- 08:01 - Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out
- 15:38 - S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News