Fotbal: CFR Cluj continuă seria victoriilor în Superligă, 2-1 cu Petrolul Ploiești
CFR Cluj - Petrolul
CFR Cluj a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.
Echipa antrenată de Daniel Pancu a deschis scorul prin kosovarul Meriton Korenica (62), cu un șut din centrul careului, după o pasă oferită de Lorenzo Biliboc.
Petrolul a egalat prin fundașul Paul Papp (71), cu un șut din careu, după o minge așezată de Rareș Pop.
Golul victoriei gazdelor a fost marcat de Lorenzo Biliboc (81), lăsat liber în careu.
CFR a mai avut o ocazie mare, prin Alibek Aliev, dar mingea trimisă cu capul de atacant a fost respinsă de Paul Papp de pe linia porții (79).
Petrolul și-a creat mai multe ocazii, prin Adrian Chică-Roșă (11, 30), dar Mihai Popa a respins șuturile acestuia din afara careului. Portarul gazdelor a deturnat în bara transversală mingea expediată cu capul de Yoan Roche (38). Marco Dulca (67) a șutat peste din 10 metri.
CFR a ajuns la 9 victorii consecutive și zece meciuri la rând fără eșec. Petrolul era neînvinsă de patru etape, în care obținuse două victorii și două egaluri.
În tur, Petrolul a câștigat cu 1-0.
Citește și:
- 08:01 - Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out
- 15:38 - S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
- 14:56 - Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt
- 09:39 - Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News