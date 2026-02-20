Sport· 1 min citire

Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul artistic

20 feb. 2026, 09:44
Actualizat: 20 feb. 2026, 09:44
Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul artistic

Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul artistic

Articol scris de Realitatea de Satu Mare

Titlul olimpic a fost câştigat de americanca Alysa Liu

Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară în proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, unde a obţinut cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 17.

Cu un program liber fără greșeală, patinatoarea legitimată la Corona Brașov a încheiat concursul cu 127,80 puncte la liber şi cu un record personal la total de 190,93 puncte, performanţă care i-a asigurat poziţia a 17-a în ierarhia olimpică.

Titlul a fost câştigat de americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, cu un total de 226,79 puncte.

Pe locul al doilea s-a clasat japoneza Kaori Sakamoto, care a acumulat 224,90 puncte, în timp ce medalia de bronz a revenit conaţionalei sale, Ami Nakai, în vârstă de 17 ani, cu 219,16 puncte.

Citește și:

Mai multe articole despre

julia sauter, patinaj, jocurile olimpice

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Sport