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RUGBY: România va debuta la Campionatul European pe 4 februarie

RUGBY: România va debuta la Campionatul European pe 4 februarie

RUGBY: România va debuta la Campionatul European pe 4 februarie

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 9 ian. 2024, 13:26

Tehnicianul francez David Gerard este noul selecționer al ''stejarilor''

Naţionala de rugby a României va participa, anul acesta, la Campionatul European de Rugby, aflându-se în Grupa B, alături de Portugalia, Belgia şi Polonia.

Tehnicianul francez David Gerard este noul selecționer al ''stejarilor'', care vor debuta în deplasare, pe 4 februarie, cu Polonia, după care vor avea două meciuri pe teren propriu, cu Belgia, pe 10 februarie, şi cu Portugalia, pe 17 februarie. După partidele din grupă vor urma semifinalele, programate în weekend-ul 2-3 martie, şi finalele, ce vor avea loc pe 17 martie, la Paris. În Grupa A se află Georgia, Spania, Germania şi Ţările de Jos.   În ediţia trecută a competiţiei, România a ocupat locul 3, după ce a învins în finala mică, Spania, cu 31-25.

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