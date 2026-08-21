Advertising
Actualitate· 2 min citire
Sindicatele din educaţie se opun noului proiect al legii salarizării
Sindicate din Educație
Publicat21 aug. 2026, 14:24
Sursărealitatea.net
Sindicatele din educaţie le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii, Dragoş Pîslaru.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:21Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, restricţionată pe mai multe drumuri naţionale
- 13:09Suspectul Nord Stream, arestat în timp ce ar fi lucrat la un film despre sabotaj cu Sean Penn
- 12:19David Popovici și Alexandra Căpitănescu, propuși pentru decorații. Nicușor Dan va lua decizia finală
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News