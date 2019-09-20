Programul și arbitrii delegați la meciurile din Liga 4 (etapa 5/5/6) și Liga 5 (etapa 4)

20 sept. 2019, 15:00
Articol scris de Paduraru Valentin

Sâmbătă și duminică sunt programate meciurile etapei a cincea din seriile A și B, respectiv etapa a șasea din Seria C a ligii a patra sătmărene. De asemenea se vor disputa jocurile etapei a patra din Liga 5.

Program Liga 4, Seria A (Zona Tur-Talna), etapa 5:

Sâmbătă, 21 septembrie:

Turul Micula - AS Livada (ora 14:00/16:00)

Arbitri: Simon Elek, Bauer Iosif, Bauer Adalbert; Observator: Turtureanu Ioan;

Voinţa Lazuri - Voința Turț (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Rebegea Ciprian, Popescu Tudor, Miclăuş Răzvan; Observator: Kegyes Tibor;

Duminică, 22 septembrie:

Talna Oraşu Nou - Dacia Medieşu Aurit (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Rad Bogdan, Sălăgean Norbert, Chiorean Raul; Observator: Rus Gavril;

Olimpia MCMXXI Satu Mare - Victoria Apa (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Mazilu Ovidiu, Matei Claudiu, Jennifer D. Damian; Observator: Iuhas Ioan;

Speranța Halmeu - Venus Dumbrava (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Szabo Andrei, Raţ Sebastian jr., Sas Bogdan; Observator: Stoica Viorel;

Energia Negreşti - Sportul Botiz (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Dragoş Bogdan, Maxi Cătălin, Toth Cristian; Observator: Altfater Robert;

Program Liga 4, Seria B (Zona Someș), etapa 5:

Sâmbătă, 21 septembrie:

Someşul Oar - Cetate Ardud (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Peneghi Şerban, Miron Ciprian, Kopriva Zsolt; Observator: Pataki Zoltan;

Duminică, 22 septembrie:

Unirea Păuleşti - FC Unirea 08 Tăşnad (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Pop Lucian, Reday Arpad, Botos Roland; Observator: Vigu Iosif;

Voinţa Babţa - Crasna Moftinu Mic (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Bărbuş Stejerel, Zsigrai Cătălin, Ghencean Ionuţ; Observator: Gherasim Alexandru;

Luceafărul Decebal - ACS Voinţa Doba (ora 15:00/17:00)

Arbitri: Chiorean Cristian, Pop Cristian, Trella Zoran; Observator: Ziman Cornel;

Recolta Dorolţ - Ştiinţa Beltiug (2 octombrie)

Viitorul Vetiş - Someşul Odoreu (nu se dispută)

Program Liga 4, Seria C (Zona Crasna), etapa 6:

Duminică, 22 septembrie (ora 15:00/17:00):

Schamagosch Ciumeşti - Schwaben Kalmandi Cămin

Arbitri: Chiorean George, Moisa Florin, Turoczi Sergiu; Observator: Torok Zoltan;

Unirea Pişcolt - AS Căpleni

Arbitri: Ciceu Marian, Ciocoi Marian, Popescu Tudor; Observator: Niţă Gheorghe;

Frohlich Foieni - CSM Satu Mare

Arbitri: Neichi Sergiu, Lukacs Levente, Bathory Ştefan; Observator:  Năstruţ Liviu;

Fortuna Căpleni - AS Ghenci

Arbitri: Bogdan Răzvan, Orha Dan, Estan Alex; Observator: Halici Eugen;

Victoria Tiream - Stăruinţa Berveni

Arbitri: Kovacs Szabolcs, Kopriva Tamas, Kopriva Zsolt; Observator: Dumitraş Gheorghe;

Recolta Sanislău - CSM Victoria Carei

Arbitri: Pop Emanuel, Nagy Szabolcs, Bonţidean Daniel; Observator: Mândreanu Remus;

Real Andrid - Viitorul Lucăceni

Arbitri: Brigadă Sălaj; Observator: Morar Nicolae;

Program Liga 5, Seria A, etapa 4:

Duminică, 22 septembrie:

Olimpia Căuaş - Gloria Moftinu Mare (ora 14:00)

Arbitri: Peter Alin, Peter Iulian, Dănuţ Mihuţ; Observator: Silaghi Romeo;

Termala Dindeşti - Vulturii Santău (ora 14:00)

Arbitri: Petruţ Sebastian, Sician Gabriel, Batori Patrick; Observator: Rozs Zoltan;

Dacia Supur - Olimpia Domăneşti (ora 17:00 - teren Domăneşti)

Arbitri: Petruţ Sebastian, Sician Gabriel, Batori Patrick; Observator: Cseh Sandor

Kneho Urziceni - Platanul Marna (amânat

Program Liga 5, Seria B, etapa 4:

Sâmbătă, 21 septembrie:

AS CS Diferit - Ugocea Porumbeşti (ora 17:00 - teren Doba)

Arbitri: Mihai Marius, Sician Mihai, Denis Gherman; Observator: Juhasz Tibor;

Duminică, 22 septembrie:

 

Egri Sasok Agriş - Recolta Dorolț II (Dara) (ora 13:00)

Arbitri: Simon Elek, Bauer Adalbert, Bauer Iosif; Observator: Racolţa Vasile;

Unirea Bercu - Prietenia Crucişor (ora 17:00)

Arbitri: Simon Elek, Bauer Adalbert, Bauer Iosif; Observator: Lizac Paul;

Viitorul Viile Satu Mare - Codreana Homoroade (amânat)

