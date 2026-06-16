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Sport· 1 min citire
Octavian Popescu, posibil transfer în Polonia
Octavian Popescu e aproape de un transfer în străinătate
Octavian Popescu ar putea pleca de la FCSB în această vară, după șase ani petrecuți la prima echipă a campioanei României.
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