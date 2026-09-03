Mircea Sandu, pensie de 2.000 de euro după 43 de ani de contribuții: „Am oferit și acum am dreptul să recuperez”

Publicat 3 sept. 2026, 10:25 Actualizat 3 sept. 2026, 10:28 Sursă Realitatea PLUS

Mircea Sandu spune că primește o pensie de aproximativ 2.000 de euro pe lună, după ce ar fi contribuit cu circa 350.000 de euro la sistemul din România. Fostul președinte al FRF, stabilit acum în Franța, și-a propus să își recupereze prin pensie toți banii cotizați, conform Realitatea PLUS.

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