Mircea Lucescu, externat: Care este planul FRF pentru viitorul echipei naționale

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, a fost externat luni

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, a fost externat luni la prânz de la Spitalul Universitar din București. Antrenorul urmează să plece în străinătate pentru a obține o nouă evaluare medicală, conform declarației lui Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu se simte foarte bine și urmează să plece în străinătate pentru o nouă opinie medicală.

„Am avut o nouă discuţie cu domnul Lucescu înainte de a fi externat. Situaţia nu s-a schimbat. El se va deplasa în afara ţării pentru o nouă opinie medicală, pentru ca până în 20 februarie să luăm o decizie. Domnul Lucescu astăzi se simţea foarte bine. Dar ţinând cont de vârsta lui, de această experienţă medicală neplăcută, are nevoie de o a doua opinie.”, a declarat Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu, externat din spital. Selecționerul se simte foarte bine

Oficialul FRF a subliniat că nu au existat discuții cu alți tehnicieni în privința băncii echipei naționale cât timp Mircea Lucescu se află sub contract.

„Împreună am agreat ca până în 20 februarie să luăm o decizie. Toţi selecţionerii cu care am lucrat ştiu că nu am discutat cu altcineva când ei se aflau sub contract şi aveau mandat. Nu a existat nicio discuţie între mine şi altcineva. Toate aceste le vom face după 20 februarie, dacă starea domnului Lucescu nu îi va permite să stea pe bancă. Prioritatea noastră este starea de sănătate a domnului Lucescu. Şi el şi noi vrem să fim siguri că nu vom avea surprize neplăcute”, a adăugat Burleanu.

Săptămâna trecută, FRF a informat că Mircea Lucescu a fost internat pentru supraveghere medicală, urmată de un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate. Potrivit comunicatului de atunci, evoluția este favorabilă, iar ideea transferului către o altă unitate medicală a fost exclusă.

Naționala României, condusă de Mircea Lucescu, va întâlni Turcia pe 26 martie, în primul meci din barajul de calificare pentru Cupa Mondială 2026.