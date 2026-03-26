Meci crucial pentru naţionala de fotbal joi seară, la Istanbul. România înfruntă Turcia în play-off-ul pentru Cupa Mondială

Reprezentativa României va juca în această seară, de la ora 19.00, împotriva naţionalei Turciei, în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Meciul se va disputa la Istanbul, pe Beşiktaş Park.

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Lotul pentru aceste meciuri

PORTARI

Ionuţ Radu (Celta Vigo / Spania 7/0); Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova)

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Indisponibilitatea de ultimă oră a lui Mihai Popa (CFR Cluj) şi problema medicală a lui Ionuţ Radu (Celta Vigo) au dus la convocarea de urgenţă a lui Cătălin Căbuz (FC Argeş) şi Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova), cei 26 de tricolori pregătind acum în acest format adaptat marele meci cu Turcia. Totuşi, Ionuţ Radu s-a alăturat lotului tricolor.

Cum arată lotul pe regiuni

Muntenia: Fl. Tănase (Dâmboviţa), Mihăilă (Dâmboviţa), Ghiţă (Argeş), Aioani (Ilfov), Bîrligea (Brăila)

Bucureşti: R. Marin, Drăguşin, Dobre, I. Radu

Oltenia: Bancu (Olt), Screciu (Olt), Baiaram (Dolj), L. Popescu (Dolj)

Ardeal: Stanciu (Alba), Raţiu (Alba), Căbuz (Sibiu)

Banat: Sorescu (Caraş-Severin), Dragomir (Timiş), Miculescu (Timiş)

Crişana: Man (Arad), Petrila (Bihor)

Maramureş: Rus (Satu Mare), M. Coman (Maramureş)

Moldova: Burcă (Bacău)

Dobrogea: Mihai Popa (Constanţa)

Lipseşte Bucovina din regiunile istorice ale României de azi? Dar şi câţiva tricolori? Ei bine, Coubiş e bucovinean din Suceava, deşi născut în Italia, la Milano. Iar Ianis Hagi este şi el un reprezentant al Dobrogei, deşi s-a născut la Istanbul, în Turcia. De asemenea, totalul Moldovei creşte prin Ciubotaru, născut la Roma în Italia, dar a cărui familie e originară din Focşani.