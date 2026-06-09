Gică Popescu își alege favorita la Cupa Mondială și lansează un atac dur: „Sunt cam mulți ani de când stăm acasă…”

Fostul internațional Gică Popescu a vorbit despre echipele care pornesc cu șanse la câștigarea Cupei Mondiale, dar și despre situația actuală a fotbalului românesc, pe care o privește cu evidentă dezamăgire.

Acționarul majoritar de la Farul Constanța a declarat că Spania este favorita sa principală la turneul final, apreciind stilul de joc al ibericilor. Totodată, acesta a menționat și alte naționale puternice precum Brazilia, Germania și Argentina, care, în opinia sa, rămân mereu candidate la trofeu.

În același timp, Popescu a criticat formatul extins al Cupei Mondiale, cu 48 de echipe participante, considerând că nivelul competiției a fost diluat în favoarea intereselor financiare. Fostul căpitan al naționalei României a subliniat că numărul mare de meciuri și extinderea turneului afectează atât calitatea spectacolului, cât și sănătatea jucătorilor.

Acesta a atras atenția asupra programului încărcat al fotbaliștilor, care ajung să dispute un număr foarte mare de partide într-un sezon, ceea ce duce, în opinia sa, la oboseală excesivă și accidentări frecvente.

În ceea ce privește naționala României, Gică Popescu a evidențiat dificultatea calificării la turneele finale, amintind că au trecut 28 de ani de la ultima participare a tricolorilor la un Campionat Mondial.

Fostul internațional a vorbit și despre diferențele uriașe dintre traseul european și cel al altor confederații, considerând frustrant faptul că unele echipe mai puțin cotate ajung la turneul final, în timp ce România rămâne în afara competiției.

„Este frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28…”, a transmis Popescu, subliniind că revenirea României în elita fotbalului mondial necesită muncă, răbdare și o reconstrucție pe termen lung.

Acesta a mai adăugat că declinul fotbalului românesc s-a produs în timp și că este nevoie de un efort susținut pentru a reveni la nivelul de performanță din trecut.