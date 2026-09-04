Gică Hagi revine în fața suporterilor României. Cât costă biletele la meciul cu Suedia

Fanii echipei naționale își pot cumpăra, începând de vineri, 4 septembrie, bilete la partida România – Suedia, programată pe 5 octombrie, pe Arena Națională.
Meciul va fi primul joc oficial disputat de „tricolori” pe teren propriu cu spectatori de la revenirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.
Cât costă biletele
Prețurile pornesc de la 50 de lei pentru peluze și ajung la 130 de lei pentru locurile centrale de la tribunele 1 și 2.
FRF a pregătit și tarife speciale pentru tineri. Copiii sub 15 ani pot cumpăra bilete cu 10 lei, în timp ce tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de un preț de 30 de lei. Pentru fiecare tichet se adaugă o taxă de procesare de 2 lei.
România – Suedia se joacă pe 5 octombrie
Partida este programată luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București și face parte din grupa B4 a Ligii Națiunilor 2026-2027.
Meciul are o miză aparte pentru Gică Hagi. Selecționerul va debuta oficial pe banca României în deplasare, pe 25 septembrie, chiar împotriva Suediei. Apoi, „tricolorii” vor reveni la București pentru partida cu Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, însă acel meci se va disputa fără spectatori.
Primul meci oficial cu suporteri în mandatul lui Hagi
Din acest motiv, confruntarea cu Suedia din 5 octombrie va reprezenta prima ocazie pentru suporterii români de a vedea naționala lui Hagi într-un meci oficial disputat acasă, cu tribunele deschise publicului.
FRF permite cumpărarea a maximum patru bilete pentru o comandă. În Family Zone pot fi achiziționate până la cinci bilete, cu condiția ca cel puțin unul să fie destinat unui copil sub 15 ani.
Program încărcat pentru „tricolori”
România va avea un calendar aglomerat în toamnă. Înaintea duelului de la București cu Suedia, echipa națională va juca în deplasare cu Suedia, apoi va întâlni Bosnia pe teren propriu și va merge la Varșovia pentru partida cu Polonia, programată pe 2 octombrie.
Meciul cu Suedia de la București încheie această serie de patru partide din prima fereastră a Ligii Națiunilor.