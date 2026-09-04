Curs valutar BNR, 4 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut în fața leului, lira sterlină s-a apreciat

Publicat 4 sept. 2026, 13:41 Sursă Realitatea.net

Banca Națională a României a publicat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații de referință. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi ușoare față de ziua precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat. Francul elvețian s-a depreciat în raport cu leul.

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