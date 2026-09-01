De ce nu s-a prezentat Octavian Popescu la antrenamentul FCSB și nici n-a răspuns la telefon

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a adus din nou în discuție situația lui Octavian Popescu. Jucătorul de 23 de ani nu s-a prezentat la antrenament sâmbătă, cu o zi înainte de meciul cu UTA.

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