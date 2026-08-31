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US Open 2026: Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula în primul tur

Gabriela Ruse

Gabriela Ruse

Scris deStoica Marian
Publicat31 aug. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net

Americanca s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o partidă care a durat o oră și 23 de minute.

Americanca (3 WTA) s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o partidă care a durat o oră și 23 de minute.

A fost prima confruntare directă dintre cele două jucătoare.

În turul următor, Jessica Pegula va întâlni câștigătoarea meciului dintre americancele Venus Williams și Sofia Kenin.

România mai are o reprezentantă pe tabloul principal de simplu de la US Open.

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 17 WTA și desemnată cap de serie numărul 16, va juca în primul tur împotriva austriecei Julia Grabher, ocupanta poziției 114 în clasamentul mondial.

Pentru participarea în primul tur al turneului, Gabriela Ruse va primi un premiu de 140.000 de dolari.

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