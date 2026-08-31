Advertising
Sport· 2 min citire
România – Bosnia se joacă fără spectatori. FRF a decis să nu permită nici accesul copiilor
Echipa Națională
UEFA a impus sancțiunea după incidentele care au dus la partida abandonată cu Kosovo, iar Federația Română de Fotbal a decis ca, de această dată, nici copiii să nu aibă acces pe stadion.
Citește și
- 15:16Gigi Becali, dosar penal după scandalul bisericii din Techirghiol. A adus macaraua și vrea să mute construcția
- 14:42România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor
- 13:27Michel Platini cere demisia lui Gianni Infantino. Scandal la vârful FIFA după Cupa Mondială
- 10:45Venus Williams, eliminată în primul tur al US Open pentru a cincea oară consecutiv
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News