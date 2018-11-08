Sport· 1 min citire
Concurs Județean Interșcolar de Înot, sâmbătă, la Select
8 nov. 2018, 15:37
Actualizat: 8 nov. 2018, 15:37
inot
Articol scris de Scris de Paduraru Valentin
Sâmbătă, 10 noiembrie, la Select va avea loc cea de-a VI-a ediție a Concursului Județean Interșcolar de Înot. Cu începere de la ora 9,30, la piscina din cadrul Complexului Select Satu Mare sunt așteptați 150 de elevi din peste 20 de unități de învățământ. Concursul este organizat de Clubul Sportiv Select Satu Mare, în cadrul programului ”ÎNOT și SĂNĂTATE”, susținut de Consiliul Județean Satu Mare, Complexul Select, Asociația Economică Germano-Română (DRW) și Asociația Camera Meșteșugarilor (ACM). Sunt așteptați să participe la concurs oficialitățile orașului și județului Satu Mare, profesorii, părinții și prietenii elevilor, precum și toate persoanele interesate de acest sport.
