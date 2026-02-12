Sport· 1 min citire

Baschet / U-BT Cluj-Napoca, în play-off-ul EuroCup

12 feb. 2026, 09:21
Actualizat: 12 feb. 2026, 09:21
Articol scris de Realitatea de Satu Mare

Echipa antrenată de Mihai Silvășan va întâlni formația Buducnost Podgorica

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în play-off-ul EuroCup la baschet masculin, după victoria clară obținută pe teren propriu în fața formației Aris Salonic, scor 111 la 92.

Campioana României a controlat meciul decisiv din Grupa A și a încheiat pe locul șase, asigurându-și prezența în faza eliminatorie pentru al patrulea sezon consecutiv. Principalii marcatori ai clujenilor au fost Iverson Molinar, Karel Guzman și Daron Russell.

În play-off, echipa antrenată de Mihai Silvășan va întâlni formația Buducnost Podgorica, într-o manșă unică programată în Muntenegru, în luna martie.

Până atunci, U-BT revine în competițiile interne, urmând să joace duminică împotriva Stelei București, în Cupa României.

