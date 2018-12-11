Baschet feminin | Victorie pentru CSM Satu Mare în meciul restant cu ICIM Arad

CSM Satu Mare a obţinut astăzi o victorie importantă, impunându-se, în deplasare, în faţa echipe FCC ICIM CSB Arad, scor 66-52 (15-15, 19-21, 8-14, 10-16), într-un joc restant din cadrul etapei a VI-a a Ligii Naţionale de Baschet Feminin.

Maikel Lopez, antrenorul sătmărencelor, a mizat din primele minute pe următorul cinci: Kadar, Mandache, Denson, Amukamara şi Lloyd, în timp ce pentru ICIM Arad au intrat Fodor, Neagu, Hadzovic, Dzombeta, Burdgess. După această victorie, sătmărencele au acumulat 16 de puncte şi rămân pe locul doi în clasamentul Ligii Naționale, iar în ultima etapă a acestei faze a competiției, miercuri, 19 decembrie va primi vizita campioanei, ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe.

LNBF | Etapa 6 | FCC ICIM CSB Arad 52 - 66 CSM Satu Mare (15-15, 19-21, 8-14, 10-16)

Sala: Victoria Arad; Spectatori: 200; Arbitri: Vlad Potra, Ionuț Moraru, Răzvan Opriș; Comisar: Bucerzan Radu;

FCC ICIM CSB Arad:

Dzombeta 16p, Fodor 14p, Hadzovic 13p, Burdgess 5p, Harrison 4p, Neagu, Ardelean, Mercea; Antrenor: Miljan Medvedj;

CSM Satu Mare:

Mandache 17p, Denson 14p, Amukamara 12p, Lloyd 8p, Olah (Orosz) 7p, Kadar 4p, Pop 2p, Uiuiu 2p, Huţanu; Antrenor: Maikel Lopez;

Clasament, Grupa A:

1. ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe 9/0 18 puncte

2. CSM Satu Mare 7/2 16p

3. CSM Târgoviște 4/5 13p 4. CSTBv Olimpia CSU Brașov 4/5 13p 5. FCC ICIM CSB Arad 3/6 12p 6. Universitatea Cluj 0/9 9p