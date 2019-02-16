Baschet feminin | CSM Satu Mare - CSM Târgoviște, duminică, ora 18:00

CSM Satu Mare joacă duminică, de la ora 18:00, ultimul meci pe teren propriu din faza a doua a sezonului 2018/2019 din Liga Naţională de baschet feminin.

Astfel, în Sala LPS ”Ecaterina Both” din Satu Mare sătmărencele vor primi vizita baschetbalistelor de la CSM Târgovişte și cu siguranță vom avea parte de un meci bun, sătmărencele dorindu-și revanșa după înfrângerea din meciul tur, 74-78, la Târgoviște.

Echipa pregătită de Maikel Lopez trece printr-o perioadă foarte bună a sezonului, cu cinci victorii consecutive, printre care și succesul de pe teren propriu cu Sepsi, însă după jocul de duminică urmează o serie de patru meciuri în deplasare (la Brașov - 20 februarie, la Cluj - 9 martie, la Arad - 16 martie și la Sepsi - 23 martie).

De altfel, sătmărencele vor întâlni CSM Târgoviște de două ori în următoarea perioadă, în dubla din sferturile Cupei României, pe 27 februarie, la Târgoviște și în 6 martie,din nou la Satu Mare.

Program LNBF, Grupa Roșie, etapa 9:Duminică, 17 februarie: CSTBv Olimpia CSU Brașov - FCC ICIM CSB Arad (ora 17:00) CSM Satu Mare - CSM Târgovişte (ora 18:00) Phoenix Știința Constanța 41 - 81 ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe (13 februarie) “U” Cluj stă. Clasament Grupa Roșie: 1. ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe (16/1) 31 puncte 2. CSM Satu Mare (13/4) 30 puncte 3. CSM Târgoviște (9/8) 26 puncte 4. CSTBv Olimpia CSU Brașov (8/9) 25 puncte 5. FCC ICIM CSB Arad (5/12) 22 puncte 6. Universitatea Cluj (3/14) 20 puncte 7. Phoenix Știința Constanța (12/8) 20 puncte