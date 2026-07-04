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Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde

Cristi Chivu

Cristi Chivu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 12:39

Cristi Chivu a fost prezent în tribune la partida dintre Argentina și Capul Verde din cadrul Cupei Mondiale, unde a urmărit îndeaproape evoluția atacantului Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter.

Tehnicianul român a asistat la meci alături de soția sa, Adelina Chivu, care a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii dinaintea partidei și din timpul confruntării disputate în Statele Unite.

Prezența lui Chivu la stadion nu a fost întâmplătoare. Antrenorul a profitat de această ocazie pentru a-l urmări pe Lautaro Martinez, căpitanul formației italiene, înaintea noului sezon competițional.

Atacantul argentinian a fost titular în confruntarea cu reprezentativa Capului Verde, însă nu a avut una dintre cele mai bune evoluții. Lionel Scaloni l-a înlocuit în minutul 63, la scorul de 1-1.

Argentina a reușit în cele din urmă să obțină calificarea după o victorie cu 3-2, decisă în prelungiri, într-un meci în care naționala Capului Verde a oferit o replică surprinzător de puternică și a fost aproape de o mare surpriză.

Tehnicianul român a asistat la meci alături de soția sa, Adelina Chivu, care a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii dinaintea partidei și din timpul confruntării disputate în Statele Unite.

Prezența lui Chivu la stadion nu a fost întâmplătoare. Antrenorul a profitat de această ocazie pentru a-l urmări pe Lautaro Martinez, căpitanul formației italiene, înaintea noului sezon competițional.

Atacantul argentinian a fost titular în confruntarea cu reprezentativa Capului Verde, însă nu a avut una dintre cele mai bune evoluții. Lionel Scaloni l-a înlocuit în minutul 63, la scorul de 1-1.

Argentina a reușit în cele din urmă să obțină calificarea după o victorie cu 3-2, decisă în prelungiri, într-un meci în care naționala Capului Verde a oferit o replică surprinzător de puternică și a fost aproape de o mare surpriză.

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