Dominic Fritz, susținut de USR după decizia CCR! Conducerea partidului convoacă un Comitet Politic

Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, după decizia Curții Constituționale privind prevederea din Legea integrității care îi vizează pe aleșii aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese.
Comitetul Politic urmează să acorde un vot de susținere pentru Dominic Fritz, președintele USR, a anunțat deputatul Ionuț Moșteanu.
Decizia conducerii formațiunii a fost luată cu o largă majoritate. Moșteanu a transmis că partidul nu intenționează să cedeze în fața presiunilor și că membrii USR trebuie să rămână uniți în această perioadă.
„Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida”, a transmis deputatul USR, care a susținut că principala responsabilitate a formațiunii este față de oamenii care au votat-o.
Reacția USR vine după ce CCR a stabilit că este constituțională prevederea potrivit căreia persoanele pentru care există o constatare definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese își pot pierde funcția, demnitatea publică sau mandatul.
Conform deciziei Curții, în cazul persoanelor pentru care situația de incompatibilitate sau conflictul de interese a fost stabilită definitiv înainte de intrarea în vigoare a noii legi, încetarea funcției poate interveni în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
Hotărârea CCR îl vizează inclusiv pe Dominic Fritz, care are o decizie definitivă într-un dosar de incompatibilitate și riscă astfel să își piardă mandatul de primar al Timișoarei.
USR consideră că situația trebuie privită și din perspectiva luptei politice și susține că formațiunea nu va accepta presiuni asupra conducerii sale. Ionuț Moșteanu a acuzat inclusiv folosirea unor „metode securiste” și a făcut apel la unitatea membrilor partidului.
Comitetul Politic convocat de conducerea USR va avea, astfel, un rol important în stabilirea poziției formațiunii față de situația lui Dominic Fritz și față de efectele deciziei Curții Constituționale.
În acest moment, USR transmite că își susține președintele și că va continua să conteste politic ceea ce consideră a fi o măsură îndreptată împotriva liderului formațiunii.