Sport· 2 min citire

Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati (WTA)

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:24
Sursărealitatea.net

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari, după ce rusoaica Ana Kalinskaia a abandonat la scorul de 6-7 (4/7), 6-1, 5-0.

Cîrstea (36 ani, 19 WTA), a 15-a favorită, a câștigat după aproape două ore de joc efectiv (1 h 56 min), însă meciul a fost întrerupt de ploaie atât după primul set, cât și după al doilea.

Românca a încheiat cu 9 ași și 5 duble greșeli, în timp ce Kalinskaia (27 ani, 21 WTA) a făcut 5 duble greșeli.

Sorana Cîrstea are acum 3-1 în meciurile directe cu Kalinskaia, toate având loc în Statele Unite. Rusoaica a câștigat în 2020 în calificările turneului de la New York (mutat de la Cincinnati din cauza pandemiei), cu 7-5, 6-4, dar Cîrstea s-a impus apoi în 2022 în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0, și un an mai târziu în turul secund la US Open, cu 6-3, 6-4.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 81.752 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, care a dispus în turul anterior de compatrioata sa Emma Navarro cu 7-5, 6-2.

Pegula (32 ani, 3 WTA) are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea, care a câștigat primul duel, în 2011, în primul tur la Midland (Missouri), cu 7-6 (8/6), cu 6-3, americanca și-a luat revanșa la ediția din 2015 a turneului ITF, cu 6-3, 6-3, în primul tur, iar ultima confruntare a avut loc în 2021 la Madrid, Pegula impunându-se în prima rundă, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Sorana Cîrstea s-a retras din proba de dublu în care trebuia să joace alături de rusoaica Mirra Andreeva, împotriva perechii Sara Errani (Italia)/Leylah Fernandez (Canada).

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorana cirsteateniswtacincinnatioptimi

Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe