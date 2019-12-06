Adrian Szilagyi și Vancsa Daiana, cei mai buni sportivi din Satu Mare în 2019

Astăzi, la sediul DJST, în prezența reprezentanților cluburilor sportive sătmărene, directorul Adrian Ardelean a condus ședința pentru omologarea rezultatelor înregistrate de sportivii sătmăreni de-a lungul anului 2019.

Au fost desemnați cei mai buni sportivi la probele olimpice și neolimpice, conducătorii cluburilor sportive confirmând rezultatele și punctajele luate în considerare de cei de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.

Scrima sătmăreană a fost la înălțime în anul 2019, cinci dintre primii cei mai buni zece sportivi ai Sătmarului fiind reprezentanții secției de scrimă din cadrul CSM Satu Mare.

La

sporturile olimpice,

Adrian Szilagyi

, de la CSM Satu Mare, a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2019, acesta înregistrând cele mai bune rezultate din Satu Mare. Punctajul calculat de DJST în urma medaliilor câștigate pe parcursul anului 2019 este de

170,5 puncte

. Szilagyi a devenit campion național cu echipa, s-a clasat pe locul trei la Campionatul Național - individual, tot pe locul trei a încheiat la individual Cupa României, locul patru la Cupa României (echipa), iar la Cupa Campionilor Europei s-a clasat pe locul 5 (echipe). Tot în acest an, Adrian Szilagyi a făcut parte din echipa națională a României la Campionatele Mondiale de la Budapesta și la Campionatele Europene de la Düsseldorf.

Locul doi al clasamentului a fost ocupat de Macska Adam (165,5 puncte), fostul coleg de echipă al lui Adrian Szilagyi la CSM Satu Mare, care în prezent studiază în Budapesta, iar luna trecută a câștigat campionatul de juniori cu echipa Honvéd.

În prima parte a anului, Adam a evoluat pentru CSM Satu Mare și a devenit campion național la juniori - individual și pe echipe, a obținut locul trei la individual și locul 1 cu echipa la Campionatul Național de tineret. De asemenea, Macska a devenit campion național cu echipa de seniori și a făcut parte din echipa CSM-ului care a încheiat pe locul 5 Cupa Campionilor Europei.Locul trei în clasamentul sporturile olimpice a fost ocupat de luptătorul

Andrei Barbul

(CS Satu Mare), cu 160 puncte, pe locul patru s-a clasat echipa de baschet CSM Satu Mare (155 puncte), iar locul cinci a revenit atletului

Kadar George

, de la CS LPS Satu Mare (112 puncte).Clasamentul a fost completat de

Szilard Balazs

(scrimă - CSM Satu Mare), cu 98,83 puncte,

Alexandru Oroian

(scrimă - CSM Satu Mare), cu 98,33 puncte, pe locul 8 s-a clasat luptătorul

Marian Zaha

(CS Satu Mare), cu 92 puncte, pe locul 9 s-a clasat atletul

Vlad Turcu

(Liceul Teoretic Carei), cu 54 puncte, iar clasamentul celor mai buni zece sportivi este încheiat tot de un reprezentant al scrimei,

Szep Marton

(CSM Satu Mare), cu 47,5 puncte.La

probele neolimpice,

șapte dintre primii zece sportivi ai anului sunt karatiști, doi sunt popicari, iar un sportiv concurează la aeromodele.

1. Váncsa Daiana

(karate - CSM Satu Mare)

2. Bartincki Attila (

karate, Karate Do B.F.K.S)

3. Burya Denis

(karate - CSM Satu Mare)4. Tróba Albert (popice - Asociația nevăzătorilor)5. Lemák Hanna (karate - CSM Satu Mare)6. David Mare (karate - Zanshin Satu Mare)7. Iosif Hendre (popice - Asociația nevăzătorilor)8. Vida Ármin (karate - Samuraiul Satu Mare)9. Ariana Andrada Iva (karate - Zanshin Satu Mare)10. Alex Reitler (aeromodele - Clubul Copiilor Carei)