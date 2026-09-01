Vremea în septembrie: ANM anunță temperaturi peste normal. Prognoza pe 4 săptămâni

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale în primele trei săptămâni din septembrie, potrivit prognozei emise de ANM pentru perioada 31 august - 28 septembrie. Cele mai mari abateri termice sunt așteptate în vestul țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în primele două săptămâni, mai ales în zonele montane.
Săptămâna 31 august - 7 septembrie
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul ţării.
Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a ţării, deficitul de precipitaţii urmând să fie mai pronunţat în zonele montane.
Săptămâna 7 - 14 septembrie
Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, cele mai importante abateri fiind estimate din nou în regiunile vestice.
Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în toate regiunile, în special în zonele montane.
Săptămâna 14 - 21 septembrie
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, cu abateri mai accentuate în regiunile vestice.
În schimb, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale în toate regiunile.
Săptămâna 21 - 28 septembrie
În ultima săptămână a intervalului, temperaturile medii se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice şi centrale, în timp ce în restul ţării vor fi, în general, apropiate de normal.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul ţării.