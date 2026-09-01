Volkswagen, în pragul unei restructurări uriașe: până la 50.000 de angajați afectați. Sindicatele din Germania amenință cu proteste

Publicat 1 sept. 2026, 08:10 Sursă Realitatea.net

Volkswagen se confruntă cu tensiuni tot mai mari între conducerea companiei și sindicatele germane, înaintea unei reuniuni importante a Consiliului de Supraveghere. Vineri, membrii boardului ar urma să analizeze și să voteze trei scenarii de restructurare, într-un context în care grupul caută soluții pentru reducerea costurilor și adaptarea producției la noile condiții de piață.

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