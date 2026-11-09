Vom avea zăpadă de Crăciun? Anunțul făcut de ANM
Zăpadă de Crăciun? Anunțul ANM
ANM anunță că există șanse de zăpadă de Crăciun inclusiv în zonele joase. Ce arată estimările meteorologice pentru decembrie și ianuarie?
Românii ar putea avea parte de un Crăciun cu zăpadă în acest an, inclusiv în regiunile de câmpie, nu doar la munte. Potrivit estimărilor meteorologice prezentate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), există posibilitatea ca în perioada sărbătorilor de iarnă să se formeze un strat de zăpadă în mai multe zone ale țării. Chiar dacă temperaturile medii ar putea fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, specialiștii nu exclud apariția unor episoade de frig și a unor ninsori consistente.
ANM: Șanse de zăpadă de Crăciun inclusiv în zonele de câmpie
Veștile meteorologilor aduc speranțe celor care își doresc sărbători de iarnă cu peisaje acoperite de zăpadă. Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul ANM, a explicat că există semnale favorabile apariției unui strat de zăpadă inclusiv în zonele joase ale României.
Unul dintre factorii care ar putea influența vremea în perioada sărbătorilor este evoluția vortexului polar. Dacă acesta va fi mai slab, masele de aer rece ar putea pătrunde mai ușor spre sudul Europei, favorizând apariția unor episoade de iarnă și în țara noastră.
Meteorologii atrag însă atenția că estimările privind temperaturile de Crăciun trebuie privite cu prudență, deoarece prognozele sezoniere nu pot indica cu precizie evoluția vremii într-o anumită zi.
Cum va fi vremea în România în noiembrie și decembrie
Potrivit estimărilor sezoniere realizate în cadrul programului european Copernicus, luna noiembrie ar putea avea temperaturi medii cu aproximativ 1-2 grade Celsius peste valorile climatologice obișnuite.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea depăși ușor mediile normale, în special în vestul și centrul țării.
De altfel, meteorologii iau în calcul posibilitatea apariției unor ninsori sau precipitații mixte în zonele mai joase din centrul României, spre sfârșitul lunii noiembrie.
Pentru luna decembrie, estimările indică temperaturi medii peste normalul perioadei, însă acest lucru nu exclude episoadele de vreme geroasă. În același timp, jumătatea vestică a țării ar putea înregistra cantități de precipitații mai mari decât cele obișnuite.
Specialiștii subliniază că decembrie este prima lună de iarnă în care pot apărea, în nopțile cele mai reci, temperaturi sub pragul de -20 de grade Celsius.
Ianuarie și februarie, luni mai calde decât normalul. Ninsorile nu sunt excluse
Nici primele două luni ale anului viitor nu se anunță neapărat mai reci decât mediile climatologice.
Estimările ANM indică pentru ianuarie temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei. Totuși, această lună rămâne, din punct de vedere statistic, cea mai rece din an, iar episoadele de ger nu sunt excluse.
În plus, sunt posibile precipitații peste valorile obișnuite în vestul, nordul și centrul țării, ceea ce ar putea favoriza apariția unor noi episoade de ninsoare, în funcție de temperaturile înregistrate.
Pentru februarie, semnalul meteorologic este asemănător: temperaturi medii cu aproximativ 1-2 grade peste normalul climatologic și posibilitatea unor precipitații excedentare.
Vortexul polar ar putea aduce episoade de iarnă în România
Un element important în evoluția vremii din această iarnă este comportamentul vortexului polar. Un vortex mai slab poate permite aerului rece să coboare spre latitudini mai sudice, influențând inclusiv vremea din România.
Astfel, chiar dacă mediile lunare de temperatură se vor situa peste valorile normale, pot apărea intervale scurte cu temperaturi foarte scăzute, ninsori și precipitații abundente.
Meteorologii avertizează că o lună mai caldă decât normalul nu înseamnă automat lipsa iernii. Episoadele de frig intens pot apărea temporar și pot aduce inclusiv condiții favorabile formării stratului de zăpadă.
Vom avea un Crăciun alb în România? Ce spun meteorologii
Concluzia specialiștilor ANM este că există posibilitatea ca zăpada să fie prezentă de sărbători inclusiv în zonele joase ale țării, nu doar în regiunile montane.
Totuși, deocamdată nu poate fi oferită o certitudine privind vremea exactă din zilele de Crăciun. Estimările sezoniere indică tendințe generale pentru perioade mai lungi și nu pot anticipa cu precizie dacă va ninge într-o anumită localitate pe 24 sau 25 decembrie.
Așadar, chiar dacă iarna ar putea fi, per ansamblu, mai blândă decât în mod obișnuit, românii nu trebuie să excludă posibilitatea unor sărbători cu zăpadă. Vortexul polar și evoluția maselor de aer rece ar putea juca un rol important în stabilirea condițiilor meteorologice din perioada Crăciunului.
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