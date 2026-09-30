Vladimir Putin, mesaj pentru noua Dumă: „Faceți totul pentru victoria noastră”. Rusia pregătește aproape 600 de miliarde de dolari pentru apărare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 18:16

Vladimir Putin a deschis miercuri noua legislatură a Dumei de Stat cu un apel adresat parlamentarilor pentru consolidarea apărării Rusiei și susținerea efortului de război din Ucraina.

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