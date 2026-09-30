Moscova decide cui poate vinde Turcia armele sale. Rusia cere ca viitorul cumpărător să fie un stat aliat

Rusia a transmis că negocierile cu Turcia privind o posibilă revânzare a sistemelor antiaeriene S-400 sunt în desfășurare.
Moscova condiționează însă transferul: echipamentele ar putea ajunge doar la o țară considerată aliată și apropiată de Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat miercuri că Moscova și Ankara poartă discuții pe acest subiect.
Turcia caută o soluție pentru S-400
Turcia a cumpărat sistemele S-400 de la Rusia în 2017, într-o perioadă în care relațiile dintre Ankara și Washington erau tensionate. Sistemele nu au fost folosite în operațiuni militare, ci doar pentru teste. Achiziția a avut însă consecințe asupra relației Turciei cu Statele Unite.
În 2019, Ankara a fost exclusă din programul american F-35, iar în anul următor Washingtonul a impus sancțiuni împotriva Turciei.
Ankara nu poate revinde sistemele fără acordul Moscovei
Turcia încearcă de mai mult timp să rezolve situația creată de achiziția S-400 și să își îmbunătățească relațiile cu Statele Unite.
Un obstacol îl reprezintă însă faptul că Ankara nu deține licența necesară pentru reexportul sistemelor. Din acest motiv, orice transfer către o altă țară are nevoie de acordul Rusiei.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat anterior că Moscova ar putea accepta revânzarea către o țară „responsabilă și legată prin relații amicale” cu Rusia.
Până în prezent, autoritățile de la Moscova și Ankara nu au anunțat ce stat ar putea prelua sistemele S-400.