România, locul I la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2026. Un elev din Iași a obținut cel mai mare punctaj

România a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI) 2026, desfășurată la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina. Lotul național a încheiat competiția cu trei medalii de aur și una de bronz.
Performanța României a fost completată de rezultatul obținut de Andrei Nemțișor, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași. Acesta a câștigat medalia de aur absolut și a obținut cel mai mare punctaj al competiției.
România, pe primul loc în clasamentul pe națiuni
Ediția din 2026 a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori s-a desfășurat între 22 și 28 septembrie, la Sarajevo. La competiție au participat 55 de concurenți din 13 țări.
Cei patru membri ai lotului României au reușit să obțină medalii, iar rezultatele cumulate au dus țara noastră pe prima poziție în clasamentul pe națiuni.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, România s-a clasat pe locul I atât în funcție de punctajul total, cât și după numărul și valoarea medaliilor obținute.
Andrei Nemțișor, cel mai mare punctaj al competiției
Unul dintre cele mai importante rezultate ale delegației României a fost obținut de Andrei Nemțișor, elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” din Iași.
Acesta a câștigat medalia de aur absolut, după ce a obținut cel mai mare punctaj dintre participanții la competiția de la Sarajevo. Rezultatul său a reprezentat cea mai bună performanță individuală a ediției JBOI 2026.
Ce medalii au obținut elevii români
Lotul României a fost format din patru elevi, iar fiecare dintre aceștia a urcat pe podium:
Andrei Nemțișor, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași – medalie de aur absolut și cel mai mare punctaj al competiției;
Traian Danciu, clasa a VII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur;
Vlad Bondoc, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur;
Vlad Ioan Muntoiu, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga”, Timișoara – medalie de bronz.
Astfel, bilanțul României la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2026 a fost de trei medalii de aur și una de bronz.
Competiția de informatică s-a desfășurat la Sarajevo
Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori este o competiție internațională destinată elevilor pasionați de informatică și programare.
Ediția din acest an a avut loc la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina, între 22 și 28 septembrie, și a reunit 55 de concurenți reprezentând 13 țări.
Rezultatele sunt stabilite în funcție de punctajele obținute de participanți în cadrul probelor de concurs, iar clasamentul pe națiuni reflectă performanța cumulată a loturilor participante.
Cine a coordonat lotul României
Echipa României a fost coordonată de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj din Târgu Jiu, în calitate de team leader, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București, deputy leader.
Selecția și pregătirea loturilor reprezentative sunt realizate în cadrul programelor dedicate participării elevilor români la competițiile internaționale de informatică.
România, pe primul loc după punctaj și medalii
Rezultatul de la Sarajevo a adus României prima poziție în clasamentul pe națiuni la JBOI 2026. Performanța a fost susținută de faptul că toți cei patru membri ai lotului au obținut medalii.
Cele trei medalii de aur, medalia de bronz și punctajul individual maxim obținut de Andrei Nemțișor au contribuit la clasarea României pe primul loc atât după punctajul total, cât și după numărul și valoarea medaliilor.